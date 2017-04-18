Вчера в столичном кинотеатре «Октябрь» состоялась премьера комедии Антона Федотова «Кухня. Последняя битва», которая стала конечной точкой успешного телевизионного проекта. Поддержать актеров киноленты в этот вечер пришли многие знаменитости, среди которых были Анна Калашникова, Екатерина Вилкова, Арарат Кещан и другие.

Но центром всеобщего внимания стала известная всем Ольга Бузова. Ведущая приехала на премьеру, чтобы лично поддержать своего #лучшегодруга Дмитрия Нагиева, который сыграл одну из главных ролей. Вместе с актером Бузова вышла на красную дорожку, позируя фотографам. Напоследок артисты перекинулись парой слов и по-дружески поцеловались.

Публикация от Ольга Бузова (@buzova86) Апр 18 2017 в 2:13 PDT

«Приехала на премьеру фильма "Кухня", чтобы лично поздравить Диму с премьерой так полюбившейся зрителям истории», — подписала фото певица.

Напомним, что в декабре прошлого года в Сеть попала переписка интимного характера Ольги и Дмитрия. На тот момент Бузова находилась на стадии развода с экс-супругом Дмитрием Тарасовым.

Тогда Нагиев так прокоментировал эту ситуацию: «Мы с Ольгой виделись раз пять в жизни, и нас не связывают дружеские отношения, поверьте. По поводу переписки, то я думаю, что так поступил бы каждый, поддержал человека. Но что касается видео, то до меня они, к счастью или к сожалению, не доходили, потому что это имеет возможность стираться. Что касается поддержки, то я готов поддержать ее в любой момент, потому что, как мне кажется, это неглупый и откровенный человек», — поделился актер.

Фото: Александра Погиба, Instagram