Церемония вручения VII Русской Музыкальной Премии телеканала RU.TV состоится 27 мая в Crocus City Hall. Вчера, как и каждый год, RU.TV устроил вечеринку, чтобы объявить ведущих мероприятия, номинации и номинантов, которые получат престижную статуэтку и звание победителей.

В этот вечер многие звезды российской эстрады пришли, чтобы узнать, удалось ли им попасть в номинацию, а также поддержать коллег по цеху и друзей. Среди них были певица Зара, Виктория Дайнеко, Денис Клявер, Алена Водонаева, Ольга Бузова, даже Филипп Киркоров, несмотря на загруженный рабочий график в преддверии своего 50-летия, успел забежать на огонек.

Публикация от Телеканал RU.TV (@ru_tv) Апр 26 2017 в 1:36 PDT

К слову, ведущая «телестройки» Ольга Бузова, которая уже известна музыкальными успехами, не удержалась и лично сообщила поклонникам в своем блоге, что попала в номинацию «Лучший старт года», опубликовав видео с вечеринки.

Публикация от Ольга Бузова (@buzova86) Апр 26 2017 в 12:55 PDT

«Радовалась как ребёнок. Я среди номинантов "Лучший старт года" в рамках ежегодной премии от @ru_tv Для меня-это уже победа! Надеюсь на вашу поддержку С любовью, Ваша Ольга Бузова».

Напомним, что Русская Музыкальная Премия Телеканала RU.TV вот уже седьмой год подряд собирает у экранов миллионы поклонников. В этом году концертный зал Crocus City Hall будет встречать около шести тысяч зрителей и более ста артистов.

Фото: Александра Погиба, instagram