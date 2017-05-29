28 мая в рамках фестиваля «Черешневый лес» состоялась церемония вручения премии Олега Янковского «Творческое открытие», которая ежегодно награждает самых талантливых молодых людей, проявивших себя в различных областях искусства.
Вручение проходило сразу после традиционной высадки вишневого леса, где многие звезды вместе со своими семьями посадили около трехсот саженцев. В честь предстоящего «Кубка Конфедерации» около Большой спортивной арены в Лужниках Юлия Пересильд, Олег и Павел Табаковы, Филипп Янковский, Ингеборга Дапкунайте, Игорь Верник и другие знаменитости облагораживали территорию, вооружившись лопатами, лейками и прочим садовым инвентарем.
Фото: архив пресс-службы