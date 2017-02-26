Настасья Самбурская написала в своем блоге гневный пост. Она обвинила популярного продюсера Максима Фадеева в мести. Дело в том, что он обещал проголосовать на премии «Муз-тв» за Ольгу Бузову вместо Самбурской. «Мой голос будет за Бузову. Она искренняя», — пояснил свой выбор продюсер.

Публикация от НАСТАСЬЯ СамбурскАя (@samburskaya)Фев 25 2017 в 7:57 PST

«Ой, развели тут демагогию: Бузова лучше поёт, Самбурская лучше поёт! Бузову на Евровидение, Самбурскую! Да мы обе хреново поем, я хоть и вживую, потому что только таким образом получаю удовольствие от нахождения на сцене, так лажаю через раз. А тут ещё Максим Фадеев давай Ольгу нахваливать, лишь потому, что я отказалась в клипе у Серябкиной сниматься, по состоянию здоровья. Там нужны тяжелые тренировки, через день, а мне пока запретили физические нагрузки, и я это объяснила. Мелочная месть с вашей стороны, Максим. Нас вообще сравнивать не надо. Мы работаем на разную аудиторию. Вот вам ещё повод помусолить, посплетничать. А то я смотрю скучно живётся кому-то. Если меня и выдвинут на прорыв года на равне с Ольгой, я с удовольствием сниму свою кандидатуру с участия в пользу Ольги Бузовой. А себе возьму "Нарыв года" потому что я многим в шоу-Бизе, со своим непокладистым характером не хуже чирия на жопе. Я вам ничего не должна, как и вы мне. Давайте просто работать. Можно ни с кем не дружить, Главное ни с кем не ссориться», — написала Настасья Самбурская в своем Инстаграме. (Орфография и стиль авторов сохранены. — Прим.ред.)

Публикация от Ольга Бузова (@buzova86)Фев 11 2017 в 12:56 PST

Спустя час Максим Фадеева уже приготовил ответ новоиспеченой певице. По его мнению, Настасья — это не его уровень:

«Я с пониманием отношусь к желанию Анастасии Самбурской себя пиарить рядом с моим именем. Но, поскольку сегодня такой большой Христианский день, я ее прощаю, и хочу сказать лишь одно. Она упомянула, что я ей мщу. Так вот, мстить можно только равным и в равном положении. Уж точно не ей».

Фото: instagram.com