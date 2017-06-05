Накануне, 5 июня, в ресторане Balzi Rossi прошла презентация четвертого клипа Ольги Бузовой «Мало половин», о чем певица сообщила своим подписчикам в Instagram.
Не в силах сдержать эмоций, Бузова неустанно благодарила поклонников и друзей за поддержку, а также опубликовала несколько видео со своего выступления.
Этот вечер ...он особенный Он очень тёплый и родной Мои самые близкие были рядом ...я не хочу обидеть вас, мои люди ...я бы отдала все, чтоб каждый человек в моей стране был рядом, потому что вы- моя сила Спасибо ! Я каждый день проживаю для Вас #МалоПоловин #моилюдивсегдасомной #ЯОткрываюМирДругихМужчин #itunes #премьера
В этот вечер поддержать и поздравить Ольгу с премьерой клипа пришли Анна Бузова, Ольга Орлова, Ирина Дубцова, Серегей Зверев, Инна Жиркова, Настя Крайнова, Настя Кудри, Роман и Екатерина Широковы, Наталья Рудова и другие.
А подробности презентации и выступление Ольги вы можете увидеть прямо сейчас в нашем видео.
Фото: instagram.com