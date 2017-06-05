Накануне, 5 июня, в ресторане Balzi Rossi прошла презентация четвертого клипа Ольги Бузовой «Мало половин», о чем певица сообщила своим подписчикам в Instagram.

Не в силах сдержать эмоций, Бузова неустанно благодарила поклонников и друзей за поддержку, а также опубликовала несколько видео со своего выступления.

В этот вечер поддержать и поздравить Ольгу с премьерой клипа пришли Анна Бузова, Ольга Орлова, Ирина Дубцова, Серегей Зверев, Инна Жиркова, Настя Крайнова, Настя Кудри, Роман и Екатерина Широковы, Наталья Рудова и другие. 

А подробности презентации и выступление Ольги вы можете увидеть прямо сейчас в нашем видео.

Фото: instagram.com