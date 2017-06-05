Накануне, 5 июня, в ресторане Balzi Rossi прошла презентация четвертого клипа Ольги Бузовой «Мало половин», о чем певица сообщила своим подписчикам в Instagram.

Спасибо всем, кто был сегодня со мной премьера #МалоПоловин состоялась у меня пока нет слов... одни эмоции...я сделала это мы сделали это без вашей любви и поддержки я бы не справилась Я говорю вам ...СПАСИБО Я вас люблю #моилюдивсегдасомной Публикация от Ольга Бузова (@buzova86) Июн 5 2017 в 1:27 PDT

Не в силах сдержать эмоций, Бузова неустанно благодарила поклонников и друзей за поддержку, а также опубликовала несколько видео со своего выступления.

В этот вечер поддержать и поздравить Ольгу с премьерой клипа пришли Анна Бузова, Ольга Орлова, Ирина Дубцова, Серегей Зверев, Инна Жиркова, Настя Крайнова, Настя Кудри, Роман и Екатерина Широковы, Наталья Рудова и другие.

Ольчик @buzova86 , поздравляю с премьерой !!! Я успела Ты умница #малополовин #хотимможемделаем @alexey_k_golubev СУПЕР !!! Публикация от Irina Dubtsova (@dubtsova_official) Июн 5 2017 в 2:23 PDT

Публикация от СЕРГЕЙ ЗВЕРЕВ (@zverevsuperstar) Июн 5 2017 в 10:23 PDT

Оля, поздравляем тебя с премьерой! Я рад за тебя как друг и как автор песни #МалоПоловин ! Это, действительно, твоя песня! Публикация от Alexander ST Stepanov (@st_stoizsta) Июн 5 2017 в 11:28 PDT

А подробности презентации и выступление Ольги вы можете увидеть прямо сейчас в нашем видео.

Фото: instagram.com