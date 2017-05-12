В рамках открытия XVII фестиваля искусств «Черешневый лес» в Театре наций прошел премьерный показ мюзикла «Цирк», режиссером которого выступил Максим Диденко, а главную роль исполнила Ингеборга Дапкунайте. Гостями мероприятия стали Леонид Парфенов с дочерью Марией, Татьяна Навка, Филипп Янковский, Дмитрий и Елена Маликовы, Александр Олешко и другие.

Как рассказал на пресс-конференции Диденко, на создание спектакля его вдохновил одноименный фильм Григория Александрова, однако поставленный им мюзикл все же является самостоятельным произведением, которое режиссер описал как «представление наших бабушек в молодости, как бы их потомки жили в СССР спустя 70 лет».

Работа над спектаклем велась в течение двух с половиной месяцев. В постановке мюзикла также принимала непосредственное участие сценограф Мария Трегубова, а музыку написал Иван Кушнир, с которым Диденко работает уже пять лет.

Фото: архив пресс-службы