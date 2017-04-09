Сегодня Кристен Стюарт исполняется 27 лет. Она с 9 лет снимается в кино. Первая крупная роль досталась ей в фильме Дэвида Финчера «Комната страха». Она понравилась самой Джоди Фостер. Мировую известность принесла роль в Беллы Свон в фильме «Сумерки».

Тогда же поклонники узнали о ее личной жизни. Девушка начала встречаться с актёром Робертом Паттинсоном. Однако все как-то сразу не складывалось. Кристен оказалась девушкой широких взглядом. Паттисон узнал о ее романе с режиссёром фильма «Белоснежка и охотник» Рупертом Сандерсом. Актер уже готовился к свадьбе, и предательство подруги переживал тяжело. Он продал дом, в котором собирался жить вместе с Кристен, а сама актриса уехала жить к матери. Однако пара смогла помириться и начать все заново. Но все-таки, даже после официального предложения руки и сердца, пара рассталась.

Позже выяснилось, что Стюарт решила сменить ориентацию. Она призналась, что встречается с Алишей Каргайл. Однако официального заявления актриса никогда не делала.

«Я – актриса. Я живу в мире двойственности, и мне это нравится. Я не чувствую что мне нужно совершать каминг-аут, — говорит она. – Я думаю, что через три-четыре года будет гораздо больше людей, которые будут считать, что не нужно определять свою сексуальную ориентацию. Просто делай, что тебе нравится», — рассказаkа она в одном из интервью. После расставания с Алишей, Кристен стала встречаться с певицей Энни Кларк.

Мы решили представить, что же ждет столь необычную актрису в будущем. Сайт in20years.com показал, как будет выглядеть Кристен Стюарт ближе к 50 годам без пластики.

Фото: globallookpress.com