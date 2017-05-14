Знаменитые российские исполнители Алексей Чумаков и Юлия Ковальчук предпочитают не афишировать подробности своей личной жизни. Официально известно, что пара поженилась в 2014 году, хотя встречаются с 2009 года.

Не так давно Юлия приняла участие в передаче «Жена. История любви» с Кирой Прошутинской, где опровергла большинство слухов, ходящих вокруг их пары. В том числе певица уверила зрителей: супруг ей не изменяет. Ковальчук не отрицает, что среди поклонниц Чумакова есть эффектные представительницы слабого пола, но соперниц в них артистка не видит. «Те женщины, которые по-настоящему любят Алексея — очень состоятельные и красивые женщины. Но я знаю, что такое ревность и эта ревность никак не связана с его поклонницами!» — рассказала Юлия.

Немного подумав, Ковальчук уточнила, что не исключает возможность появления другой женщины у супруга. Но, по мнению певицы, эта возможность практически равна нулю: «Я очень хорошо знаю Алексея. Я знаю, что это должна быть просто невероятно интересная во всех смыслах женщина для того, чтобы Алексею захотелось разрушить то, что так долго строилось, — поделилась Юлия. — Я надеюсь, что такой женщины нет. Но жизнь непредсказуема... Я могу лишь делать всё, чтобы у него не возникло желание даже посмотреть на такую женщину!»

Певица не оставила без внимания вопрос ведущей об изменах мужа. Немного подумав, девушка ответила, что даже если такие случаи и бывали, то хорошо, что она про них не знает.

Ковальчук также рассказала, что сейчас они вовсю готовятся стать родителями, поскольку они с супругом очень хотят детей.

Фото: instagram.com