Внезапная гибель участницы проекта «Битва экстрасенсов» Илоны Новоселовой стала одной из самых обсуждаемых тем этого вечера. 30-летняя девушка выпала из окна шестого этажа на шоссе Энтузиастов в Москве.

По всей видимости, ее смерть была несчастным случаем: старший помощник руководителя Главного следственного управления СК сообщила, что видимых следов, свидетельствующих о криминальном характере происшествия, не обнаружено, передает «ТАСС».

Однако поклонники уверены: Илона заранее знала о своей гмбели. Еще во время съемок шоу она не раз говорила, что не видит своего отдаленного будущего. Также последней записью в ее блоге стала картинка с изображением черепа.

Публикация от Илона Новоселова (@ilonanovoselova)Май 20 2015 в 12:19 PDT

«Неужели правда то, что она погибла? Очень очень жаль, добрый и хороший был человек....», «Еще картинка такая пророческая», «Она не видела своего будущего в старости и делилась этим с коллегами», «Она пошла на самоубийство так как знала что сегодня ее день смерти.. будущее может и меняется.. но если так сужденно нечего не поделаешь», — обсуждают они.

Новоселова была финалисткой седьмого сезона телепроекта «Битва экстрасенсов». Помимо этого она не раз давала повод заговорить о себе: как скандалом со сменой пола, так и пощищением, случившимся в 2013 году. Тогда за Новоселову и ее подругу-транссексуала требовали выкуп в размере 20 миллионов рублей.

Фото: instagram.com