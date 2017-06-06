Ежегодно около трехсот самых авторитетных деятелей модного мира оценивают и награждают самых лучших дизайнеров, моделей и fashion-икон. Сама церемония CFDA Fashion Awards считается своеобразным «Оскаром», поэтому получить приз желает каждый номинант. В этот вечер по красной дорожке прошлись Диана Крюгер, Николь Кидман, Хейли Болдуин, Джиджи и Белла Хадид и другие звезды.

Одной из первых на мероприятии появилась несравненная Хайди Клум. Для выхода в свет 44-летняя супермодель выбрала белоснежное длинное платье с очень глубоким декольте от Zac Posen, продемонстрировав аппетитные формы.

Отличилась в этот вечер и блистательная Николь Кидман, которая появилась на церемонии в черном платье от Oscar de la Renta, стоимостью в 12 тысяч долларов, дополнив образ бриллиантовым колье.

55-летняя Мег Райян, в свою очередь, похвасталась роскошной фигурой нежном сверкающем наряде от Christian Siriano с эффектным вырезом не только на груди, но и на спине. Сам дизайнер, в чьем платье актриса предстала перед многочисленными камерами, в своем Instagram выразил восхищение звездой, назвав ее иконой иконой стиля: «Мечта - увидеть эту удивительную женщину».

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Фото: globallookpress.com