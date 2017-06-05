Оценить картины художника пришли Ксения Собчак, Яна Рудковская, Андрей Малахов, Светлана Бондарчук, и, конечно, Матильда Шнурова, которая сопровождала супруга весь вечер.
Поделиться своими эмоциями и впечатлениями от выставки лидера группы «Ленинград» звезды поспешили в своих блогах, опубликовав фото с закрытого показа.
Водил меня Серега на выставку... @shnurovs ! ( см History ) Шнур продолжает искать себя и представляет в столице новые работы в жанре сатиры на современных художников и культовых героев шоубизнеса . Рекомендуется для всех поклонников группы #ленинград и @mshnurova ... 18+ Фото на фоне работы - Конец Гламура. Орел Навальный уносит собачку- победителя кинологической выставки с рублевской дачи . #мояжизньвискусстве #art #москапокомзвоняттвоиколокола
Стоит отметить, что такое направление в искусстве, как брендреализм, было придумано Шнуровым еще десять лет назад. Сам Сергей объяснил это тем, что в современном мире люди неустанно поклоняются брендам, это касается не только марок одежды и автомобилей, но и религиозных, политических и образовательных брендов. В своих работах художник с долей иронией старается описать данное явление.
Фото: instagram.com