6 июня в Московском музее современного искусства состоялся закрытый показ выставки Сергея Шнурова «Ретроспектива брендреализма», которая уже сегодня открыла свои двери для всех желающих.

Оценить картины художника пришли Ксения Собчак, Яна Рудковская, Андрей Малахов, Светлана Бондарчук, и, конечно, Матильда Шнурова, которая сопровождала супруга весь вечер.

мой главный экспонат Публикация от Matilda Shnurova (@mshnurova) Июн 6 2017 в 2:22 PDT

Поделиться своими эмоциями и впечатлениями от выставки лидера группы «Ленинград» звезды поспешили в своих блогах, опубликовав фото с закрытого показа.

@shnurovs, поздравляю с открытием выставки "Сергей Шнуров. Ретроспектива брендреализма" в ММОМА на тверском бульваре. До 12 июля у вас есть шанс познакомиться с проектом. Публикация от Глюк'oZa (Наталья Ионова) (@chistyakova_ionova) Июн 6 2017 в 9:56 PDT

Публикация от Глюк'oZa (Наталья Ионова) (@chistyakova_ionova) Июн 6 2017 в 1:18 PDT

Приятно быть информационными партнерами настоящего брендреализма! Спасибо Моте @mshnurova за прекрасный вечер в стенах музея современного искусства на выставке @shnurovs !!!! #быливсе И отдельное спасибо @vasilitsereteli за совместную работу! Прекрасный проект и художник нехуевый во всех смыслах Публикация от Ксения Собчак (@xenia_sobchak) Июн 6 2017 в 3:31 PDT

"Похищение", 2016, холст-масло, 275 х 150 см, @shnurovs, продано Публикация от Ника Белоцерковская (@belonika) Июн 6 2017 в 11:35 PDT

Стоит отметить, что такое направление в искусстве, как брендреализм, было придумано Шнуровым еще десять лет назад. Сам Сергей объяснил это тем, что в современном мире люди неустанно поклоняются брендам, это касается не только марок одежды и автомобилей, но и религиозных, политических и образовательных брендов. В своих работах художник с долей иронией старается описать данное явление.

Публикация от Shnurov Sergey (@shnurovs) Июн 5 2017 в 5:45 PDT

Фото: instagram.com