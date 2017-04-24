В Stadium прошел шестой благотворительный марафон фонда «Лучшие друзья», который помог собрать деньги и стереть границы между детьми с инвалидностью и без

Последние годы марафон насчитывал более 1500 неравнодушных и активных людей. Среди них были как абсолютно здоровые ребята, так и дети, имеющие особенности развития. В этот вечер все юные гости могли получить мастер-класс от лучших хореографов страны, поговорить со знаменитостями, поиграть, а также познакомиться с новыми друзьями, посетить арт-занятия и творческие мастерские.

За организацию мероприятия отвечала вся команда фонда, в том числе и посол «Лучших друзей» певица Глюкоза. Еще за несколько дней до марафона артистка активно призывала всех неравнодушных принять в нем участие, публикуя фото и видео в своем блоге. А после искренне поблагодарила всех, кто хоть немного, но помог ребятам.

«Вот я и упала!!! Девять часов без остановки мы танцевали и пели!! VI Благотворительный танцевальный марафон для ребят с особенностями развития и интеллекта и с инвалидностью состоялся! Я ещё каждого, кто был сегодня рядом с нами, поблагодарю за ваше доброе сердце и невероятный профессионализм. А как это было, смотрите у меня сториз. Я старалась вести подробный дневник нашего марафона, но физически не успевала оказываться во всех местах сразу, поэтому если кто-то себя не увидит, простите!!! Ценю ваше внимание! Засну сегодня с улыбкой и с чувством абсолютного счастья!».

Помимо Глюкозы, детей в этот вечер радовали и другие звезды: Нюша, Сати Казанова, группы «А-студио» и «Новые самоцветы», Денис Клявер, Екатерина Шпица, Юлианна Караулова, Екатерина Волкова. В перерывах между танцами знаменитости спели для ребят свои лучшие песни, а также пообщались со всеми желающими.

Кроме того, в Stadium работала благотворительная ярмарка. Все собранные деньги пойдут на развитие программ фонда «Лучшие друзья» по включению людей с нарушениями развития в общество.

Фото: Александра Погиба, instagram