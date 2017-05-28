Анна Нетребко давно доказала, что ей не сидится на месте. Сейчас знаменитая оперная певица находится во Франции, откуда постоянно выкладывает фотографии на своей странице в Instagram.

На днях певица в компании сына Тьяго и друзей посетила Диснейленд.

Публикация от @anna_netrebko_yusi_tiagoМай 26 2017 в 2:14 PDT

В комментариях к записям подписчики знаменитости отметили, что певица выглядит очень счастливой: «Просто мама, просто человек, который любит жизнь», «АННА! ВЫ САМА СЧАСТЬЕ!», «Вы шикарны!!!», «Такое удовольствие смотреть на вас», «Столько радости!!!и я радуюсь вместе с вами!!!», «Счастье любит счастливых людей! Будьте счастливы!»

Публикация от @anna_netrebko_yusi_tiagoМай 26 2017 в 3:13 PDT

Напомним, в 2008 году Анна Нетребко родила сына от гражданского супруга Эрвина Шротта, а в 2015 году вышла замуж за Юсифа Эйвазова.

Фото: instagram.com