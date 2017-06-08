В этом году по красной дорожке прошлись Филипп Киркоров, Ольга Бузова, Кристина Орбакайте, Олеся Судзиловская, Катя Лель и другие. Ведущими мероприятия выступили Юлия Барановская и Вячеслав Манучаров.
Одними из самых ярких гостей, безусловно, стали король отечественной поп-музыки Филипп Киркоров и Ольга Бузова, которые с удовольствием позировали перед многочисленными камерами, переговаривались и шутили. Смотрелись артисты очень органично: Ольга выбрала для выхода в свет белый комплект из топа и юбки с рюшами, а Филипп — черно-белый костюм с принтом. К слову, в этот вечер Бузова стала победительницей в номинации «Прорыв года», а Киркоров был признан «Артистом года».
Без внимания не осталась и недавно отметившая 46-летие Кристина Орбайкате, которой вручили заветную статуэтку «Икона стиля».
Почетный приз также получили Светлана Лобода в номинациях «Певица года» и «Песня года», Мот — «Fashion - R'n'B», Алексей Воробьев стал «Лучшим актером», а Олеся Судзиловская — «Лучшей актрисой года».
Ксению Бородину признали «Блогером года», Аните Цой вручили «Самое стильное шоу года», Диана Арбенина — «Fashion Rock», а Катя Лель получила приз в специальной номинации «Пусть говорят».
Фото: instagram.com, starface.ru