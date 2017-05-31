Накануне журнал GQ объявил о начале голосования за претендентов на премию «GQ Человек года 2017», партнером которой станет немецкий бренд BOSS. В честь этого события журнал пригласил в Императорский яхт-клуб своих номинантов и знаменитых гостей, среди которых были Федор Бондарчук, Александр Петров, Иван Янковский, Игорь Верник, Ирина Дубцова, Елена Летучая и другие. За хорошее настроение и качественную музыку в этот вечер отвечала группа «Ночные снайперы», а Диана Арбенина стала настоящей звездой мероприятия.
В этом году награды будут вручать победителям в 11 номинациях, которые будут выбраны по итогам зрительского голосования. Представляем полный список предентентов на звание «Человек года 2017».
«Актер года»:
Евгений Миронов
Александр Петров
Иван Янковский
Михаил Ефремов
Петр Федоров
«Открытие года»:
«Грибы»
Массимо Каррера
Илья Новиков
Кантемир Балагов
Риналь Мухаметов
«Музыкант года»:
Баста
Иван Дорн
Теодор Курентзис
Хаски
Денис Мацуев
«Режиссер года»:
Федор Бондарчук
Андрей Звягинцев
Резо Гигинеишвили
Павел Бардин
Андрей Кончаловский
«Бизнесмен года»:
Эмин Агаларов
Владислав Филев
Михаил Гуцериев
Дмитрий Гришин
Сергей Галицкий
«Женщина года»:
Мария Захарова
Светлана Захарова
Ольга Дыховичная
Яна Троянова
Мария Шарапова
«Продюсер года»:
Тимати
Александр Роднянский
Николай Картозия
Вячеслав Дусмухаметов и Мигель
Константин Эрнст и Анатолий Максимов
«Лицо с экрана»:
Андрей Малахов
Антон Желнов
Дмитрий Маликов
Юрий Дудь
Дмитрий Нагиев
«Автор года»:
Дмитрий Муратов
Родион Чепель
Александр Черных
Владимир Сорокин
Лев Данилкин
«Ресторатор года»:
Борис Зарьков
Андрей Деллос
Илья Тютенков
Александр Оганезов
Аркадий Новиков
«Спортсмен года»:
Денис Глушаков
Сергей Карякин
Михаил Алоян
Артур Ахматхузин, Алексей Черемисинов, Тимур Сафин
Евгений Малкин
Фото: Александра Погиба
половину кандидатур не знаю...(((