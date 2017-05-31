Накануне журнал GQ объявил о начале голосования за претендентов на премию «GQ Человек года 2017», партнером которой станет немецкий бренд BOSS. В честь этого события журнал пригласил в Императорский яхт-клуб своих номинантов и знаменитых гостей, среди которых были Федор Бондарчук, Александр Петров, Иван Янковский, Игорь Верник, Ирина Дубцова, Елена Летучая и другие. За хорошее настроение и качественную музыку в этот вечер отвечала группа «Ночные снайперы», а Диана Арбенина стала настоящей звездой мероприятия.

В этом году награды будут вручать победителям в 11 номинациях, которые будут выбраны по итогам зрительского голосования. Представляем полный список предентентов на звание «Человек года 2017».

«Актер года»:

Евгений Миронов

Александр Петров

Иван Янковский

Михаил Ефремов

Петр Федоров

«Открытие года»:

«Грибы»

Массимо Каррера

Илья Новиков

Кантемир Балагов

Риналь Мухаметов

«Музыкант года»:

Баста

Иван Дорн

Теодор Курентзис

Хаски

Денис Мацуев

«Режиссер года»:

Федор Бондарчук

Андрей Звягинцев

Резо Гигинеишвили

Павел Бардин

Андрей Кончаловский

«Бизнесмен года»:

Эмин Агаларов

Владислав Филев

Михаил Гуцериев

Дмитрий Гришин

Сергей Галицкий

«Женщина года»:

Мария Захарова

Светлана Захарова

Ольга Дыховичная

Яна Троянова

Мария Шарапова

«Продюсер года»:

Тимати

Александр Роднянский

Николай Картозия

Вячеслав Дусмухаметов и Мигель

Константин Эрнст и Анатолий Максимов

«Лицо с экрана»:

Андрей Малахов

Антон Желнов

Дмитрий Маликов

Юрий Дудь

Дмитрий Нагиев

«Автор года»:

Дмитрий Муратов

Родион Чепель

Александр Черных

Владимир Сорокин

Лев Данилкин

«Ресторатор года»:

Борис Зарьков

Андрей Деллос

Илья Тютенков

Александр Оганезов

Аркадий Новиков

«Спортсмен года»:

Денис Глушаков

Сергей Карякин

Михаил Алоян

Артур Ахматхузин, Алексей Черемисинов, Тимур Сафин

Евгений Малкин

Фото: Александра Погиба