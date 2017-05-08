7 мая в Лос-Анджелесе состоялась 26-ая церемония вручения кинонаград канала MTV - MTV Movie & TV Awards, которая в этом году претерпела значительные изменения, добавив в список номинантов телевизионные проекты. Сами же претенденты на роль победителей были объявлены ровно месяц назад – 7 апреля. С того дня на сайте телеканала открылось зрительское голосование, результаты которого звезды Голливуда узнали в воскресенье.

Так, «Фильмом года» стала диснеевская сказка «Красавица и чудовище», а Эмма Уотсон, сыгравшая Белль, получила награду «Лучший актер». В числе победителей были и другие не менее известные артисты. Например, «Дуэтом года» были признаны Хью Джекман и Дафни Кин за игру в картине «Логан», а Джеффри Дин Моргана назвали «Лучшим злодеем» за роль в сериале «Ходячие мертвецы». Остальными победителями стали:

«Лучшее телевизионное шоу» – «Очень странные дела»

«Лучший актер сериала» - Милли Бобби Браун «Очень странные дела»

«Лучший поцелуй» - Эштон Сандерс и Джаррель Джером «Лунный свет»

«Лучший ведущий» - Тревор Ной (The Daily Show)

«Лучший документальный фильм» – «Тринадцатый» (13th)

«Лучший комедийный актер» - Лил Релл «Прочь»

«Лучший герой» - Тараджи Хенсон «Скрытые фигуры»

«Лучшая душещипательная сцена» - Джек и Рэндал на каратэ «Это мы».

Узнать результаты голосования и забрать заветную статуэтку пришли не только номинанты церемонии, но и другие звезды. Среди них Зак Эфрон, Вин Дизель, Пэрис Джексон, Галь Гадот, Кара Делевинь и другие.

Особое внимание привлекла актриса и модель Эмбер Роуз, которая появилась на красной дорожке в красном топе с глубоким декольте и длинной юбкой с высоким разрезом в тон, продемонстрировав пышные формы. В отличие от Эмбер, «чудо-женщина» Галь Гадот выбрала для выхода в свет более скромный наряд - черное платье, которое подчеркнуло длинные ноги актрисы и во всей красе показало ее стройную фигуру, спустя два месяцев после родов.

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Фото: east news.ru