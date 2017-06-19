В этот вечер многие звезды кино и телевидения пришли увидеть и оценить культовый блокбастер. Среди них были Екатерина Климова с детьми, Александр и Александра Стриженовы, Ирина Хакамада, Ирина Безрукова, Катерина Шпица с сыном, Анна Цуканова-Котт и другие.

Чтобы воссоздать атмосферу фильма, гостей премьеры встречали герои картины — Chevrolet Corvette и Tahoe, а также ярко-желтый Camaro, более известный как Бамблби. Кроме того, юных зрителей ждал еще один сюрприз. Они получили в подарок игрушки от компании Hasbro из одноименной коллекции «Трансформеры: Последний рыцарь».

Российские зрители смогут увидеть новую часть Трансформеров, где главные роли исполнили Марк Уолберг, Энтони Хопкинс, Джош Дюамель и другие, уже 22 июня во всех кинотеатрах страны.

Фото: архивы пресс-службы