Актер Джордж Клуни активно готовится к появлению на свет малышей. Для жизни с детьми он выбрал один из своих особняков в Англии, графстве Беркшир.

Актер купил этот особняк еще в 2014 году, однако активная перестройка началась там недавно. Клуни подошел к делу серьезно. Он не только решил построить 20-метровый бассейн и кинотеатр на 20 мест для себя и своих друзей, но и активно озеленяет территорию. Актер заказал высадить тысячу деревьев. Соседям такие активные действия не пришлись по нраву. Да и кому понравятся постоянная грязь от грузовиков, строительный шум и куча рабочих. Пожилая пара пожаловалась актеру.

И Джордж Клуни решил... выселить соседей. Правда, только на время: он оплатил шесть недель проживания в пятизвездочном отеле на море. Счастливчики отправятся на остров Корфу в Греции, а кроме того получат компенсацию в 37 тысяч долларов, сообщает Daily Mail. Ну и еще Клуни оплатил аренду их дома и купил новый пылесос. Теперь у Джорджа и Амаль Клуни вряд ли когда-нибудь будут проблемы с соседями.

Напомним, что актер ждет появления на свет двойняшек. Скорее всего, на свет появятся мальчик и девочка.

Фото: globallookpress.com