Вчера Париж встретил десятки голливудский звезд. Причиной тому стала презентация нового слияния французского бренда Louis Vuitton и американского художника Джеффа Кунса, совместную линию которых назвали просто LVxKOONS.

Мероприятие прошло в Лувре, поэтому и вечеринка была в формате выставки, на которой представили эксклюзивные сумки с изображением картин известных художников, таких, как Винсент Ван Гог, Рубенс, Леонардо Да Винчи и других гениев живописи.

Мероприятие такого масштаба не могли пропустить многие знаменитости, среди них были Дженнифер Энистон и Джастин Теру, Наталья Водянова и Антуан Арно, Мишель Уильямс, Миранда Керр, Катрин Денев и другие.

Особое внимание привлекла Лея Сейду, которая вышла в свет спустя три месяца после рождения ребенка, продемонстрировав подтянутую фигуру в элегантном брючном костюме.

Фото: East News