Вчера все театралы страны собрались в музыкальном театре им. Станиславского и Немировича-Данченко, чтобы узнать, кто же получит национальную театральную премию «Золотая маска». В этом году за организацию церемонии отвечала Нина Чусова, которая за последние несколько лет поставила около 20 спектаклей в главных столичных театрах и за рубежом. Ведущими мероприятия выступили Анна Чиповская и Сергей Епишев.

Члены жюри подвели итоги и объявили лауреатов премии. Так, лучшим драматическим спектаклем был признан ­­­­­«Русский роман» московского Театра имени Маяковского. Лучшим режиссером драматической постановки стал Андрей Могучий, который поставил спектакль «Гроза» в Большом драматическом театре имени Товстоногова. Лучшим драматическим актером признали Данилу Козловского. Актер получил премию за роль Гамлета в Малом драматическом театре Петербурга. А вот лучшей драматической актрисой стала Евгения Симонова, которая сыграла Софью Толстую в спектакле «Русский роман» Театра имени Маяковского.

Лучшим режиссером в опере признали Ричарда Джонса, поставившего «Роделинду» в Большом театре. В блоке «Балет/Современный танец» награду получила постановка «Ромео и Джульетта» екатеринбургского Театра оперы и балета. В конце церемонии вручили специальную премию «За выдающийся вклад в развитие театрального искусства», которая досталась Айгум Айгумовой, Ирине Богачевой, Андрею Борисову, Резо Габриадзе, Николаю Мартону, Олегу Табакову, Владимиру Этушу.

Фото: starface, архив пресс-службы