В эти выходные (20-21 мая) звезды отмечали дни рождения, путешествовали и пристраивали собак из приютов

В эти выходные много знаменитостей отмечали дни рождения. Помимо Олеси Судзиловской и Никиты Преснякова поздравления получили певица Наталья Подольская и ее сестра Юлиана, Элина Чага, министр обороны Сергей Шойгу, оперная певица Ольга Перетятько, fashion-директор ЦУМа Алла Вербер и актер Гоша Куценко. Ким Кардашьян призналась в любви к Шер, которая также отметила день рождения: «С днем рождения, моя икона стиля — армянская королева Шер!»

Публикация от Kim Kardashian West (@kimkardashian)Май 20 2017 в 3:55 PDT

Анна Хилькевич с дочерью уехала на дачу. Ее примеру последовала и Елена Кулецкая с малышкой.

Публикация от Elena Kuletskaya (@elenakuletskaya)Май 20 2017 в 10:26 PDT

Виктория Дайнеко планирует обустроить свою квартиру — певица посетила гипермаркет мебели и товаров для дома, а Тина Канделаки вновь порадовала подписчиков фото из спортзала.

Анита Цой с сыном побывали в Плесе Ивановской области, где жили и творили великие Исаак Левитан и Федор Шаляпин.

Публикация от Anita Tsoi / Анита Цой (@anitatsoy)Май 21 2017 в 6:26 PDT

А Анна Нетребко с 82-летним отцом и сыном поднялась на смотровую площадку на крыше Пантеона в Париже, о чем сообщила своим подписчикам.

Публикация от @anna_netrebko_yusi_tiagoМай 21 2017 в 7:10 PDT

Кроме этого, в Москве состоялась выставка «Всем по собаке», где любой желающий мог забрать домой животное из приюта. Елка, Ольга Шелест и другие знаменитости приняли участие в мероприятии, а 44 собаки обрели новых хозяев.

Публикация от Shelest Olga (@olgashelest)Май 21 2017 в 3:56 PDT

Фото: instagram.com