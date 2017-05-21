В эти выходные много знаменитостей отмечали дни рождения. Помимо Олеси Судзиловской и Никиты Преснякова поздравления получили певица Наталья Подольская и ее сестра Юлиана, Элина Чага, министр обороны Сергей Шойгу, оперная певица Ольга Перетятько, fashion-директор ЦУМа Алла Вербер и актер Гоша Куценко. Ким Кардашьян призналась в любви к Шер, которая также отметила день рождения: «С днем рождения, моя икона стиля — армянская королева Шер!»
Анна Хилькевич с дочерью уехала на дачу. Ее примеру последовала и Елена Кулецкая с малышкой.
Виктория Дайнеко планирует обустроить свою квартиру — певица посетила гипермаркет мебели и товаров для дома, а Тина Канделаки вновь порадовала подписчиков фото из спортзала.
Анита Цой с сыном побывали в Плесе Ивановской области, где жили и творили великие Исаак Левитан и Федор Шаляпин.
А Анна Нетребко с 82-летним отцом и сыном поднялась на смотровую площадку на крыше Пантеона в Париже, о чем сообщила своим подписчикам.
Кроме этого, в Москве состоялась выставка «Всем по собаке», где любой желающий мог забрать домой животное из приюта. Елка, Ольга Шелест и другие знаменитости приняли участие в мероприятии, а 44 собаки обрели новых хозяев.
Фото: instagram.com