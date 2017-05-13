На один вечер Андрею Малахову пришлось оставить супругу Наталью Шкулеву и улететь в столицу Узбекистана. Именно в Ташкенте должно было состояться открытие первого русскоязычного журнала. Партнершей Андрея Малахова на этот вечер стала Алла Михеева. Для презентации корреспондент «Вечернего Урганта» выбрала длинное кремовое платье с открытым кружевным верхом. Образ девушки получился настолько ярким, что Малахову пришлось извиниться перед супругой: «Вечер в Ташкенте! Жарко. Плюс 30...Пока @urgantcom не видит, у нас с @allamikheeva первый раз ... Запускаем новый журнал #moda #наташапрости #аллачтотыделаешьалла #пятницаразвратница».

Публикация от @malakhov007Май 12 2017 в 10:40 PDT

Напомним, что Андрей Малахов и Наталья Шкулева расписались в 2011 году. Влюбленные зачастую посещают вместе светские мероприятия, а также не скрывают своих чувств к друг другу и в социальных сетях. О личной жизни Аллы Михеевой не известно ничего: девушка не дает никаких комментариев, несмотря на обилие слухов.

(Орфография и стиль авторов сохранены. — Прим.ред.)

Фото: instagram.com