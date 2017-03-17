Почти год назад 39-летняя певица Жасмин стала многодетной мамой. Она уже сбросила почти все набранные во время беременности килограммы, а в преддверии весны решила устроить спортивный марафон. Под девизом «Нет предела совершенству» они с поклонницами работают над телами: вместе худеть веселее. Сегодня звезда поделилась проверенным рецептом избавления от целлюлита, который можно проводить и в салоне, и дома.

«Я ооооочень люблю воду! Наверное, вы замечали, как после отпуска на море улучшается кожа, сглаживается целлюлит, если он есть? Но на море не всегда можно так просто взять и уехать. А хороший гидромассаж как раз поможет вам достичь такого же эффекта! Конечно, в идеале его лучше делать в салоне, но если купить специальную насадку для душа, можно почувствовать себя принцессой и в домашней ванне», — сообщила она.

Публикация от Певица Жасмин (@jasminshorofficial)Мар 17 2017 в 7:22 PDT

«Особенно высокий результат подводного массажа происходит от того, что в воде расслабляются все мышцы, а это дает больший массажный эффект. Врачи объясняют, что подводный массаж ускоряет кровообращение и ток лимфы, помогает избавиться от целлюлита, возвращает коже эластичность, ну а по моим ощущениям, эти процедуры вообще дают организму ощущение невероятной легкости, после них просто летишь. Массаж нужно проводить снизу вверх, по ходу лимфатических сосудов. Чтобы был эффект, нужно сделать хотя бы 10 сеансов массажа по 15-30 минут», — объяснила звезда.

Ко всем манипуляциям с телом нужно подходить комплексно, уверена Жасмин. В идеале процедура должна проходить так: «15 минут гидро массаж в спец. ванне, 15 минут обертывание с водорослями, которое выводит лишнюю жидкость и плодотворно влияет на похудение, и в заключение душ шарко».

Фото: instagram.com