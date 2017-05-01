В эти выходные погода приподнесла приятный сюрприз москвичам. Многие из них, воспользовавшись праздничным понедельником, отправились за город. Не стала отказывать себе в этом удовольствии и актриса Жанна Эппле — она открыла «пляжный сезон» в селе Жаворонки Одинцовского района.

В своем блоге артистка поделилась фотографиями в купальнике, на которых ее тело выглядит безупречно:

Публикация от Жанна Эппле (@epple.ymnaya)Май 1 2017 в 6:54 PDT

Публикация от Жанна Эппле (@epple.ymnaya)Май 1 2017 в 6:59 PDT

«Жанна, Вы красавица! Образец шарма и женственности!», «ХорошА!!))) Вы великолепны!! Хорошего отдыха!!)))», «Жанна нет слов очень сексуальна ммм!!! Влюблен!!!», — восхищены подписчики.

Жанна ведет активный образ жизни, не отказывает себе в удовольствиях, занимается фитнесом, боксом и плаванием, а вот диеты соблюдать не получается. Артистка жалуется на неуемный аппетит, особенно ярко это выражается на фуршетах, где блюд много и все бесплатно — там звезде не всегда удается держать себя в руках.

Фото: globallookpress.com, instagram.com