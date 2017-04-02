37-летняя певица Пинк родила второго малыша в декабре прошлого года. Ее старшей дочери, Уиллоу Сейдж Харт сейчас 6 лет. Пинк души не чает в детях. Она публикует нежные фотографии с сыном Джеймсоном. Но уже пришла пора возвращаться в спортзал и приводить себя в форму, решила певица.

Она опубликовала снимок из тренажерного зала. И откровенно рассказала подписчикам, что ее вес далек от стандарта.

Публикация от P!NK (@pink)Апр 1 2017 в 10:58 PDT

«Вы можете поверить, что я вешу 160 фунтов при росте 5'3" (72 кг и 160 см, — прим. ред.)? По "обычным стандартам" я толстая. Я знаю, что это не моя цель, и я совсем недавно родила второго ребенка, но всё же. Я не чувствую себя толстой! Все, что я чувствую — себя. Держитесь подальше от стандартов, дамы!» — написала Пинк.

Поклонники поддержали Пинк. «Эй, у тебя только что родился ребенок. Твое тело изменялось 9 месяцев, и быстро в форму ты не придешь. Но ты уже начала, и это круто», «Ты выглядишь сногсшибательно, забей на всех!», «Спасибо, что написала об этом! Я тоже не подхожу под стандарты, и уже ненавижу весы», — пишут ей в комментариях.

Пинк действительно не вписывается в золотые стандарты, но врачи давно уже доказали, что все это не имеет отношения к здоровью. Но вот занятий спортом избегать не нужно. Берем пример с Пинк!

Фото: instagram.com