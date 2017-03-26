Николай Басков имеет армию поклонниц. Однако он не устает работать над своей внешностью. Не так давно он решил, что не может выходить в таком виде на сцену и решил круто поменять свое тело. Об этом он рассказал в эфире передачи «Смак» с Иваном Ургантом.

Певец и его невеста Софи Кальчева готовили вместе с ведущим борщ и другие блюда. Ургант заметил, что Басков сильно изменился. «Мы знаем Колю, а это... Коля, это не ты! От чего ты отказался? Это же не только спорт!», — поинтересовался Иван. «Коля отказался от плохих эмоций и все пошло во благо», — решила уточнить Софи.

Певец добавил: «Я понял, что не могу выступать с новой концертной программой в таком виде... Я не могу на сцену выкатываться! Сейчас я перешиваю все свои костюмы. Я был 54 размера, а сейчас 46», — удивил всех гость.

Тем временем в блоге появилась новая фотография Николая Баскова. «После бани... ух, теперь в снег», — показал стройное тело певец. Поклонники не могли не похвалить кумира. «Хорошо схуднул, молодец!», «Вау, Коля ну нельзя же быть таким красивыми... просто нет слов одни эмоции», «Похудел—заметно!!!», — пишут в комментариях поклонники. (Орфография и стиль авторов сохранены. — Прим.ред.)

Публикация от Николай Басков (@nikolaibaskov)Мар 25 2017 в 10:08 PDT

Николай действительно сильно изменился: в нашей галерее можно увидеть фотографии прошлого года, где певец выглядит совсем по-другому. Нам понравилась целеустремленность певца!

Фото: instagram.com, globallookpress.com