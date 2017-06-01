Актриса и бывший политический деятель Мария Кожевникова — счастливая жена и мама двух мальчиков. Ее первый сын Иван родился 19 января 2014 года, второй, Максим, появился 26 января 2015 года. Сегодня она сделала неожиданное признание и дала совет тем женщинам, которые хотят родить детей, но не могут решиться.

«Много получаю от девушек и женщин признаний о страхах, что после рождения ребенка не придут в форму, что потеряют красоту и никогда не будут прежними. Сделаю исключение и выставлю фото в купальнике после рождения двух сыновей, когда набрала почти 40 кг за каждую беременность! Да, да, я не ошиблась! + 40 кг.», — написала она.

Публикация от Кожевникова Мария (@mkozhevnikova)Июн 1 2017 в 8:16 PDT

«Конечно, кто-то скажет: есть надо было меньше, но нет, ела я не так уж много, да и употребление воды у меня было в пределах нормы. А вес стал расти с геометрической прогрессией с 7 месяца... проверяли даже на диабет, но, Слава Богу, не подтвердился, врачи пришли к выводу, что вот такая гормональная перестройка у организма», — объяснила она.

Публикация от Кожевникова Мария (@mkozhevnikova)Май 5 2017 в 3:37 PDT

«Хочу Вам сказать, глупости это все и не берите в голову! Никогда Вы в жизни не испытаете большего счастья, чем материнство! Все остальное ерунда, которая решается с помощью силы воли», — уверена молодая мама.

Публикация от Кожевникова Мария (@mkozhevnikova)Июн 1 2017 в 3:43 PDT

Фото: instagram.com