В свои 39 лет актриса Любовь Толкалина сохранила потрясающую фигуру. На днях она «выгуляла» новое платье, фотографию в котором показала в блоге. «Ух!!! Ох!!! Ах!!!! Сегодня была премьера платья)))) Слабонервным не рекомендуется смотреть!!! Платье невидимка)))», — предупредила она.

Публикация от Tolkalinaliuba (@tolkalinaliuba)Апр 27 2017 в 12:02 PDT

Действительно: напоминающая фатин ткань, которую на теле женщины удерживают только широкие плотные полоски, позволяет без труда разглядеть длинные стройные ноги Любови. Сокровенные места скрывает боди телесного цвета.

Это — творение рук креативного директора модного дома DEMURYA Владимира Славского. «Мой император платьетворения и певец женской красоты», — называет его артистка.

«Ух!!!!!! Ох!!!!!Ах!!!!! .И ээээх!!! Супер», «Бесконечные ноги, фигура шикарная», «Я бы с такой фигурой вообще бы голая ходила!», — восхищены подписчики.

На вопросы о том, как добиться такого потрясающего тела, Толкалина отвечала: вовремя ложиться спать, бегать, не пренебрегать массажем. «Привычка бегать по утрам появилась у меня в Лондоне. Там все бегают круглосуточно, — признавалась она в интервью журналу «7Дней».

Фото: instagram.com