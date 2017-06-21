Известная журналистка и владелица юридического агентства Катя Гордон никогда не боялась поступать против правил. Она живет полной жизнью, прекрасно справляется с воспитанием сына без особого участия отца, вовсе не стремилась выходить замуж за папу второго ребенка, не скрывает свои постоперационные шрамы на пляже и не собирается прятаться от солнца, о чем заявила сегодня в блоге.

«Привет веснушки и пигментные пятна! Подумаю о них в Мск, залечу их у косметолога, заколю себя витаминами и чем-то еще полезным. А пока я хочу не бояться солнца и... лучше умереть счастливой и загорелой чем слоняться по свету бледной правильной трезвой девочкой в шляпе с большими полями!», — написала Катя под снимком, на котором запечатлена в купальнике телесного цвета.

Публикация от КАТЯ ГОРДОН (@katyagordon)Июн 20 2017 в 2:39 PDT

Поклонники восхищены стройной фигурой молодой мамы, которая в короткие сроки достигла плоского живота, тонкой талии, избавилась от целлюлита. «Целлюлит на попе и ногах убит. Бока и живот претерпевают мучения массажем липолитиками и плаванием. Ну и к осени перешьем шрам имени Серафима. Мужчина меня любит и с жирком... но мне хочется... победокурить еще десяток лет с круглой попой», — писала она о методах, с помощью которых готовилась к лету.

А вы прячетесь от солнца? Или, как и Катя, не боитесь пигментных пятнышек и ранних морщин? Делитесь своим мнением в комментариях!

Фото: instagram.com