Она ходит босиком по красной дорожке и водит дружбу с самым сексуальным мужчиной по версии журнала People Джорджем Клуни. Она стала бешено популярной после роли простолюдинки в фильме «Красотка». Сегодня стало известно, что Джулия Робертс была официально признана самой красивой женщиной мира 2017 года. Это звание ежегодно присуждает журнал People, и актриса получила его уже в пятый раз подряд.

«Я очень польщена. Я напишу об этом Джорджу, когда буду отправлять ему открытку на Рождество в этом году», — призналась она в интервью.

На страницах свежего номера Джулия в очередной раз расскажет читателям, как оставаться такой красивой и молодой. «Мне кажется, что сейчас я нахожусь на пике», — скромно заявила 49-летняя звезда. Ранее женщина признавалась, что не делает ничего особенного — хорошо очищает и увлажняет кожу, доверяет народным рецептам. «У меня трое детей —совсем нет времени, чтобы пользоваться сыворотками и лосьонами. Но я всегда наношу крем с SPF прежде чем выйти из дома. А еще я горжусь тем, что никто не ковырялся под моим капотом», — откровенничала звезда, которая во многие средства для кожи и волос добавляет оливковое масло.

«Лучшее средство – объятия и поцелуи любимого», — также говорила она, и с этим трудно поспорить.

Уже 14 лет актриса замужем за Дэниэлом Модером, вместе они воспитывают 12-летних близнецов Хазел и Финнеаса и 9-летнего Генри.

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Фото: globallookpress.com