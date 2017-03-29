Супермодель Эль Макферсон стала знаменита в 80-х годах, когда ее фотография была впервые опубликована в журнале Sports Illustrated. С тех пор и по сей день она носит прозвище «The Body» (Тело или Супертело — в русских источниках).

Публикация от Elle Macpherson (@ellemacphersonofficial)Мар 3 2017 в 9:51 PST

Сегодня женщина празднует 53-й день рождения, но выглядит намного моложе своих лет. «Здоровые тело и дух зависят от баланса питания, упражнений, интуиции и любви, я верю в это. Я не гонюсь за весами в спортзале и за размером одежды, как в молодости. Красота начинается внутри, и я забочусь о ней — медитирую каждый день», — говорила она в одном из недавних интервью.

Но, конечно, все не так просто. Для того, чтобы оставаться вечно молодой, модель регулярно сдает анализы мочи. «Я уверена, что большинство проблем возникает из-за повышенной кислотности организма», — признавалась она журналистам газеты London Evening Standard. Эти параметры она старается контролировать.

Поговаривают, что Эль также прочно «сидит» на гормонозаместительной терапии. Мы воспользовались сайтом in20years.com, чтобы представить, как она будет выглядеть через 20 лет, если будет вести образ жизни обычного человека.

Фото: instagram.com, globallookpress.com