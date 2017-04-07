Фигура 51-летней Синди Кроуфорд давно является предметом зависти миллионов женщин. Даже собственная дочь признавалась, что очень хотела бы унаследовать этот ген молодости. Сегодня супермодель еще раз доказала свой статус, опубликовав снимок, на котором возлежит на песчаном пляже, прикрывая обнаженную грудь.
Эту фотографию Синди сделала на карибском Сен-Бартсе, который называют островом миллионеров. Там звезда отдыхает с мужем, Рандом Джербером, и их детьми — Кайей и Пресли.
Ранее модель признавалась, что растрепанные волосы и загар вместо косметики — ее любимый образ:
Она также говорила, что не боится лишних килограммов и ест шоколад каждый день, так как, по мнению модели, он ей необходим. Синди призналась, что не уверена, что она смогла бы стать моделью, если бы ей пришлось начинать карьеру в современном мире.
Фото: globallookpress.com, instagram.com