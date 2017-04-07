Фигура 51-летней Синди Кроуфорд давно является предметом зависти миллионов женщин. Даже собственная дочь признавалась, что очень хотела бы унаследовать этот ген молодости. Сегодня супермодель еще раз доказала свой статус, опубликовав снимок, на котором возлежит на песчаном пляже, прикрывая обнаженную грудь.

Публикация от Cindy Crawford (@cindycrawford)Апр 7 2017 в 8:15 PDT

Эту фотографию Синди сделала на карибском Сен-Бартсе, который называют островом миллионеров. Там звезда отдыхает с мужем, Рандом Джербером, и их детьми — Кайей и Пресли.

Ранее модель признавалась, что растрепанные волосы и загар вместо косметики — ее любимый образ:

Публикация от Cindy Crawford (@cindycrawford)Дек 30 2016 в 8:36 PST

Она также говорила, что не боится лишних килограммов и ест шоколад каждый день, так как, по мнению модели, он ей необходим. Синди призналась, что не уверена, что она смогла бы стать моделью, если бы ей пришлось начинать карьеру в современном мире.

Фото: globallookpress.com, instagram.com