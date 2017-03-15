Спустя 2 месяца после родов 44-летняя Джери Холлиуэлл выглядит даже лучше, чем до

Беременность и роды после 40 лет у многих ассоциируются с лишними килограммами и невозможностью похудеть. 44-летняя «перчинка» Джери Холлиуэлл готова поспорить с этим утверждением, и у нее есть железный аргумент: собственное тело.

Сегодня артистка опубликовала в своем Instagram видео, на котором демонстрирует стойку на голове. «Вернулась к йоге», — написала она.

Публикация от Geri Horner (@therealgerihalliwell)Мар 15 2017 в 3:41 PDT

Молодая мамочка не постеснялась надеть короткие шорты: в них ее бедра выглядят идеально!

Напомним, что Джери родила второго ребенка в январе этого года. Во время беременности она позволяла себе и тортики, и чипсы. Главное — знать меру, считает она. И не забывать про спорт.

Бывшая «перчинка» замужем за миллионером, главой команды «Формулы-1» Кристианом Хорнером, с 2015 года, они вместе воспитывают 10-летнюю дочь певицы Блюбелл.

Фото: globallookpress.com, dailymail.co.uk, instagram.com