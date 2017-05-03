13-го апреля популярная ведущая Алла Довлатова в четвертый раз стала мамой. Спустя неделю после родов женщина показала, как она выглядит в купальнике, и сообщила, что активно взялась за восстановление прежней формы.

Сейчас Алла с семьей отправилась на отдых в Алушту. По фотографии, которую она опубликовала несколько часов назад, заметно, что она достигла значительных успехов.

Публикация от Алла (@alla_dovlatova)Май 3 2017 в 7:33 PDT

«Я прохожу программу детокс (это и питание и различные процедуры), но единственное, на что ни физическими упражнениями, ни массажем воздействовать пока нельзя — это живот», — посетовала звезда. Она поделилась, что «чтоб кожа побыстрее вставала на место», ходит на СПА-обертывания.

«Через пару недель, уже можно будет физическими упражнениями пресс подкачать», — мечтает она. Недостаточно упругий живот — единственное, что несколько омрачает ей отдых.

Публикация от Алла (@alla_dovlatova)Май 3 2017 в 5:31 PDT

Стоит отметить, что звезда не привыкла отступать, столкнувись со сложностями. Когда ей было нельзя плавать, она нашла выход. «После родов мне пока нельзя посещать бассейн и я от этого страдаю! Я так люблю воду! А тут нашла замену бассейну! Душ Шарко! Кайф!», — говорила Алла, которая привыкла прибегать к помощи специалистов.

Стоит отметить, что и до родов Довлатова не бросала занятия спортом и йогой, поэтому ее не коснулись проблемы, свойственные неспортивным мамам. О том, как следила за собой беременная звезда, вы можете прочитать здесь.

Фото: instagram.com