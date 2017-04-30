В этом году уже в пятый раз Джулия Робертс стала «Самой красивой женщиной года» по версии журнала People

Впервые Робертс удостоилась этого звания в 23 года и, честно говоря, сегодня она выглядит ненамного старше. Всем интересно было узнать, что нужно сделать, чтобы сохранять этот титул в течение долгого времени. И вот основные постулаты актрисы, позволяющие ей потрясающе выглядеть.

Во-первых, никакой безуглеводной диеты. Джулия признается, что ей совсем непросто отказаться от хлеба. Поэтому ее диетолог следит за сбалансированным питанием актрисы. Вот примерное меню Джулии на день. Завтрак: мюсли, ягоды с йогуртом, морковный или банановый кекс, папайя и йогурт. На обед запеченный артишок или пирог со шпинатом с пловом из пшеничной крупы. На ужин актриса предпочитает лосось в имбирной корочке с киноа и китайскими овощами или морского окуня с черной фасолью и спаржей.

Во-вторых, актриса на своем опыте показывает детям, что для хорошего внешнего вида надо хорошо питаться. По ее мнению, мы должны питаться разумно.

В-третьих, актриса четырежды в неделю тренируется по часу. Она признается, что не любит спорт, однако наслаждается состоянием после тренировки. Актриса занимается йогой, аквааэробикой, пилатесом и плиометрикой (тренировка, состоящая из прыжков). «Удовлетворенность, ясность сознания, прилив энергии, сила, радость – это все, что я получаю благодаря спорту. Причем эти состояния сопровождают меня во всем, что я делаю», – утверждает Робертс.

Широкая белоснежная улыбка – фирменная черта знаменитой актрисы. Кто бы мог подумать, что Джулия Робертс использует обычную пищевую соду, чтобы сохранить идеальное состояние зубов. Чтобы придать коже сияние, актриса растворяет в воде несколько капель оливкового масла.

В октябре этого года Джулии Робертс исполнится 50 лет. На все вопросы, связанные с возрастом, она отвечает: нужно примириться с процессом старения, нравится это или нет, это случится. На наш взгляд, именно это и делает Джулию Робертс одной из самых красивых женщин мира.

Фото: globallookpress.com