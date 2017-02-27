Бывший президент Украины Виктор Янукович развелся со своей супругой Людмилой. Об этом сообщает WMJ.ru со ссылкой на немецкий журнал Der Spiegel. В браке с ней он прожил 45 лет. Сейчас Людмила Янукович проживает в Крыму. Она занимается благотворительностью.

Однако Янукович живет не один. Его новой избранницей стала сестра его бывшего повара. Ее тоже зовут Людмила. Именно с ней в 2014 году бывший президент бежал из родной страны.

Сам политик увлекается спортом, в частности теннисом. Как уточнил Виктор Янукович, финансово его поддерживает старший сын Александр. У него свой бизнес. А с президентом России Владимиром Путиным Янукович не видится. «Мои проблемы — это не его уровень», — цитирует немецкое издание Януковича.

Фото: globallookpress.com