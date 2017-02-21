В декабре прошлого года в семье Вадима Казаченко, популярного в 90-е годы певца, вспыхнул скандал. Его беременная жена Ольга подала на него в суд и заявила, что муж угрожал ей и пытался вынудить прервать беременность. Их брак был заключен 2 года назад, когда ей было 33 года, а ему — 50. Настоящей женой музыканта многие считали Ирину Аманти, с которой он появлялся на светских мероприятиях.

На защиту Ольги встала известная журналистка Катя Гордон. Сотрудники ее юридической компании представляли женщинув суде, а сама Катя — предала дело огласке и в эфире Первого канала рассказала все, что скрывала ее подзащитная. «Это не было никаким, простите меня за вульгарное слово, "залетом", они сдавали анализы, они готовились к беременности, они планировали этого ребенка», — сообщила она. Катя считает, что Ирина, надавив на возможность карьерного взлета, заставила мужчину отказаться от жены и ребенка. После скандального эфира Вадим Казаченко был госпитализирован с микроинфарктом.

Ирина Аманти, в свою очередь придерживалась другого мнения: «Это несчастный случай. Это трагедия моей жизни и его», — заявила Ирина она в еще одном эфире передачи Андрея Малахова. Она уверена: Ольга попросту женила Казаченко на себе. Женщина выступила главной свидетельницей в суде.

В минувший понедельник певец Вадим Казаченко получил постановление о разводе с Ольгой, которая находится уже на 9 месяце беременности, сообщает сайт «КП». Адвокатам музыканта удалось доказать, что Вадим с Ольгой в последний год не жили вместе, следовательно их брак был фиктивным.

«Я не позволю гражданке Америки Ирине Аманти творить произвол в российском суде. Во время разбирательств Ирина выступала главной свидетельницей и давала заведомо ложные показания. В судебных материалах были допущены серьезные ошибки. Повестки приходили на адрес квартиры, собственницей которой является Аманти. Там были неправильно указаны мой телефон и почта. Еще в иске написано, что у нас с Вадимом не было свадьбы. Фото и видео с этого события были показаны на ток-шоу Андрея Малахова. Еще, как мне рассказали адвокаты, в иске нет ничего о том, что я в данный момент жду ребенка от Вадима. Хотя, как вы понимаете, судья должен был учесть это обстоятельство. Я буду подавать апелляцию, оспаривать в правовом поле это решение», — заявила Ольга.

Фото: starface.ru, социальные сети