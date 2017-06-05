Личная жизнь зампреда комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Натальи Поклонской всегда была тайной для электората и прессы. Сегодня она была вынуждена прокомментировать, почему в декларации о доходах за прошлый год нет информации о ее муже.

«Я говорила ранее в прессе, что у меня замечательная семья: есть муж, ребенок. И, когда я это говорила, у меня были отношения с мужчиной, с которым мы намеревались их оформить. Но, к сожалению, так уж сложилось, что мы расстались. И поэтому указывать кого-то в декларации в виде мужа я не могу, потому как у меня его нет. Вот и все недоразумение», — цитирует ее слова «РИА Новости».

Поклонская также призналась, что долгое время она говорила коллегам, что замужем, так как тяготилась излишним вниманием со стороны сотрудников противоположного пола: «Очень много было людей, которые теплились какой-то надеждой со мной повстречаться, наладить отношения, познакомиться».

Наталья также подчеркнула, что не считает правильным затрагивать такие вопросы в общении. «Объяснять, что вот у меня есть мужчина и мы хотим оформить отношения… Это тоже неправильно. Кому какое дело!?».

Напомним, что привлекательная внешность женщины-политика в свое время сделала ее звездой в Сети. Поклонскую сравнивали с мультяшкой, многие были всерьез влюблены в этот образ.

Фото: globallookpress.com