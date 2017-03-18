Развод Никиты Джигурды и Марины Анисиной тянется уже несколько месяцев. Вчера Марина неожиданно заявила, что хочет дать бывшему супругу второй шанс.

Ранее Анисина заявляла на передаче «Прямой эфир», что не откажется от своего решения расстаться с артистом. «Никита всячески пытается изменить ситуацию и действует разными способами. Пытается и пугать меня, и шантажировать, и детьми… я понимаю, что он хочет меня вернуть и он загнан в угол. Но я не буду забирать иск по разводу, потому что наш развод это не рекламная акция, это очень сложная для меня ситуация, но развод состоится», — призналась тогда Анисина.

Публикация от Анисина Марина (@marinanisina)Фев 20 2017 в 3:12 PST

Однако вчера в соцсетях Анисина заявила, что все это время ее обманывали. «Наркотики, оргии, измены Джигурды оказались стопроцентной клеветой, навязанной злопыхателями! Я потрясена! Дала возможность Джигурде отозвать свой иск о разводе!» — написала спортсменка. Она добавила, что ей жалко мужа. Он все время сражается с ложью в его адрес. «Теперь меня не троньте! У меня мой муж на фронте...», — пишет она.

Публикация от НИКИТА ДЖИГУРДА (18+) (@instadzhigurda)Мар 11 2017 в 3:50 PST

Сергей Жорин, адвокат Марины Анисиной, удивлен. Он считает, что такие заявления фигуристка сделала под давлением бывшего супруга. «Возможно, на неё давит Джигурда. Я могу предположить. Потому что эти формулировки — нечёткие, эмоциональные — похожи на формулировки Джигурды. Но это моё предположение, что он может оказывать на неё давление. Развод состоялся, это могу утверждать», — цитирует адвоката Life.ru.

Напомним, Джигурда и Анисина были в браке 9 лет. У супругов подрастают двое детей: 7-летний сын Мик-Анжель-Крист и 6-летняя дочь Эва-Влада.

Фото: instagram.com, globallookpress.com