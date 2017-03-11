Катя Гордон, которая совсем недавно родила, уже приступила к работе и сразу выиграла громкое дело. Основная ее деятельность, помимо сцены — адвокатская контора. На этот раз Гордон защищала в суде брошенную беременную жену певца Вадима Казаченко. Популярный певец 90-х объявил, что его брак с супругой Ольгой Мартыновой является фиктивным, и умолчал о беременности в своем иске. После обращения в суд брак был аннулирован.

Мартынова была в шоке и обратилась за помощью к адвокату Кате Гордон. Настоящей женой музыканта многие считали Ирину Аманти, с которой он появлялся на светских мероприятиях. Разбору данной ситуации были посвящены два выпуска программы «Пусть говорят». Вчера в своем блоге Гордон объявила, что выиграла дело. Теперь по документам Ольга снова является законной супругой Казаченко.

Катя осудила Вадима Казаченко и назвала его подлым. «НА МОЙ взгляд подленько и тихо эти товарищи замутили историю с фиктивным браком и теперь забрасывают меня и Ольгу исками на тему того, что мы тронули честь и достоинство Вадима Казаченко и приносят решение о фиктивном браке, намекая, что раз не жена то мы не правду на шоу говорили», — написала она в блоге.

Напомним, Катя Гордон перенесла тяжелые роды и сейчас находится на реабилитации.

Фото: instagram.com, globallookpress.com