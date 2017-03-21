Мел Би подала документы на развод в минувший понедельник, сообщает Daily Mail. В качестве причины свеого решения она назвала непримиримые противоречия. Супругам предстоит решить вопрос о совместной опеке над общей пятилетней дочерью Мэдисон.

За кинопродюсера Стефена Белафонте экс-участница Spice Girls вышла замуж в 2007 году в Лас-Вегасе. Отношения пары нельзя было назвать простыми: ходили слухи и об изменах, и бурных ссорах с рукоприкладством. Полтора месяца назад Мелани написала в Instagram, что они пережили столько всего, что разъединило бы любую другую пару, но их союз стал только крепче. Видимо, брак все же не удалось сохранить.

Напомним, Мелани Браун также воспитывает двоих дочерей от предыдущих отношений: 18-летнюю Феникс Чи от танцора Джимми Гюльзара и девятилетнюю Энджел от актера Эдди Мерфи.

Фото: Global Look Press, Instagram