Дэнни Де Вито признался, что не живет со своей женой, актрисой Реей Перлман. «Мы не собираемся разводиться, но мы расстались, да. Мы дружим больше сорока лет и любим друг друга», — рассказал актер в интервью CBS News Sunday Morning.

По слухам, причиной такого решения стали многочисленные увлечения Де Вито другими женщинами. Таблоиды не раз сообщали об изменах актера, от которых его супруга просто устала.

Напомним, Дэнни Де Вито и Реа Перлман поженились в 1982 году. У супругов есть трое детей — 34-летняя Люси, 31-летняя Грейс и 29-летний сын Дэниел.

Фото: Global Look Press