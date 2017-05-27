51-летний американский комедийный актер Бен Стиллер и его 45-летняя супруга Кристин Тейлор разводятся. Об этом супруги сообщили в официальном заявлении: «Мы приняли решение расстаться, чтобы сохранить чувство огромной любви и уважения друг к другу, после 18 лет совместной жизни. Мы остаемся преданными родителями и самыми близкими друзьями. Нашим главным приоритетом остается воспитание наших детей».

Напомним, Стиллер и Тейлор познакомились в 1999 году на съемках телепроекта «Тепловое видение и Джек», который так и не был закончен. В интервью прессе комик признавался, что влюбился в будущую жену с первого взгляда. Пара воспитывает двоих детей — 15-летнюю Еллу Оливию и 11-летнего Квинлина Демпси.