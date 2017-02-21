Еще в декабре прошлого года Марина Анисина со слезами на глазах рассказывала о домашнем насилии в своей семье и была счастлива, что ей удалось довести дело о разводе до конца (официально пара развелась в ноябре прошлого года). Но сейчас знакомые пары уже не так уверены в том, что все кончено. Неужели женщина готова простить актера?

Сейчас Марина живет во Франции с детьми.

«В эту РУССКУЮ, крутУю ФРАНЦУЖЕНКУ,

в Богиню АНИС, в коСМИческую ИУДЕЕЧКУ

влюблЯлись богатые ПАЦАНЫ и МУЖЧИНЫ,

Её ДУХА ЛЕДЯНОГО и глаз зелЁных боЯсь...

и только Н.D. - вОлей ВЕДИЧЕСКОГО ОгнЯ -растопИл непокорно-строптивую ДЕВОЧКУ,

СмЕрти - СЕРДЦЕМ своИм - улыбАясь»,

— пишет в своем блоге 55-летний Никита, который до сих пор не съехал из квартиры, принадлежащей звезде фигурного катания.

«Мною был подготовлен иск о выселении Джигурды с этой жилплощади. Но пока команды его подавать не поступило, она перестала настаивать, чтобы Никита освободил квартиру. Марина взрослая женщина, умная, это ее жизнь, ее выбор. Но для любого психически здорового человека плохое забывается, а хорошее остается. Похоже, это и происходит. Джигурда – сильный манипулятор», — цитирует журнал «СтарХит» Сергея Жорина, адвоката Марины.

Когда Марина бывает в столице, она встречается с бывшим мужем. «Марина часто бывает в Москве, прилетает на съемки. Насколько я поняла, они с Никитой недавно виделись. И это был не единичный случай за последнее время. Но оба скрывают этот факт», — сообщила светская львица Лена Ленина, подруга Джигурды.

Официальная причина — они вместе принимают решения о воспитании 8-летнего Мик-Анжеля-Крист и 6-летнюю Эву-Владу. С детьми мужчина пока видится только по скайпу — она рассказывают ему об учебе, о том, куда ходят. Но Никита и сам дал понять, что не оставляет попыток сблизиться с Мариной. «Мы созваниваемся – по телефону, по скайпу. 23 февраля девятая годовщина свадьбы – надеюсь, проведем этот день вместе», — сообщил он журналистам.

JAH-NAT-HAN BRATASH G AL AIR Венчанная ЖЕНА JHA Нат-Хана ДЖОКЕРА - БогИня АНИС - мне прислАла СЮРПРИЗ и согласИлась устремится со мной в глубинную ВЫСЬ! Публикация от НИКИТА ДЖИГУРДА (18+) (@instadzhigurda) Фев 17 2017 в 11:39 PST

Фото: instagram.com