Сегодня, пожалуй, самая женственная звезда отечественной эстрады Анжелика Варум отмечает свой день рождения. Одним из первых с 48-летием певицу поздравил, конечно же, Леонид Агутин, который опубликовал в своем блоге фото любимой жены и адресовал ей трогательное стихотворение.
Жена моя, любовь моя, Душа моя родная, Мечта преддверья сентября, Исполненная в мае! . Любовь, дарованная всем Весенним многоцветьем, Ознаменованная тем Столетием и этим. . Я нежность рук твоих и глаз Печаль, что так красива, Любил всегда, люблю сейчас И жить без них не в силах. . С Днём Рождения, жизнь моя! Будь счастлива!
Мы присоединяемся к поздравлениям и желаем Анжелике всего самого лучшего. А по случаю дня рождения артистки предлагаем вам узнать побольше о ней и ее жизни из нашего материала: «Леонид Агутин, Федор Бондарчук и другие важные мужчины в жизни Анжелики Варум».
Фото: instagram.com, globallookpress.com