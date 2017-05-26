Сегодня, пожалуй, самая женственная звезда отечественной эстрады Анжелика Варум отмечает свой день рождения. Одним из первых с 48-летием певицу поздравил, конечно же, Леонид Агутин, который опубликовал в своем блоге фото любимой жены и адресовал ей трогательное стихотворение.

Мы присоединяемся к поздравлениям и желаем Анжелике всего самого лучшего. А по случаю дня рождения артистки предлагаем вам узнать побольше о ней и ее жизни из нашего материала: «Леонид Агутин, Федор Бондарчук и другие важные мужчины в жизни Анжелики Варум».

Фото: instagram.com, globallookpress.com