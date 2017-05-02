На днях футбольный клуб «Локомотив» стал обладателем Кубка России, о чем полузащитник команды Дмитрий Тарасов с гордостью сообщил подписчикам, опубликовав фото в своем блоге: «Всех с победой».
Такое важное событие в карьере экс-супруг Ольги Бузовой поспешил отпраздновать в кругу своих близких, устроив шумную вечеринку. Спортсмена поздравили его сводный брат, музыкант T-killah, блогер Амиран Сардаров и, конечно же, новая возлюбленная Анастасия Костенко.
Поклонники пары, которые уже создали не одну фан-страницу в соцсетях, посвященную футболисту и модели, опубликовали видео с празднования победы. На нем Тарасов и Костенко устроили жаркие танцы, без стеснения демонстрируя свои чувства.
«Самец и Красавица!!», «Какая же она красивая, милая, нежная....», «Красавица, милая, нежная!!!видно страстный взгляд Димы на Настеньку», «Красивая пара , молодцы !!! Любите друг друга», «Пупсики», — восхитились парой подписчики.
А как вам страстный танец влюбленных?
Фото: instagram.com
Певец-блин "артур абдул задом бил".Хоть бы она его поимела на большую сумму.