На днях футбольный клуб «Локомотив» стал обладателем Кубка России, о чем полузащитник команды Дмитрий Тарасов с гордостью сообщил подписчикам, опубликовав фото в своем блоге: «Всех с победой».

Публикация от Dmitry Tarasov (@tarasov23) Май 2 2017 в 12:25 PDT

Такое важное событие в карьере экс-супруг Ольги Бузовой поспешил отпраздновать в кругу своих близких, устроив шумную вечеринку. Спортсмена поздравили его сводный брат, музыкант T-killah, блогер Амиран Сардаров и, конечно же, новая возлюбленная Анастасия Костенко.

Публикация от Амиран Сардаров (@amiran495) Май 4 2017 в 3:24 PDT

Поклонники пары, которые уже создали не одну фан-страницу в соцсетях, посвященную футболисту и модели, опубликовали видео с празднования победы. На нем Тарасов и Костенко устроили жаркие танцы, без стеснения демонстрируя свои чувства.

Публикация от TarasovKostenko (@tarasovkostenko) Май 4 2017 в 11:24 PDT

«Самец и Красавица!!», «Какая же она красивая, милая, нежная....», «Красавица, милая, нежная!!!видно страстный взгляд Димы на Настеньку», «Красивая пара , молодцы !!! Любите друг друга», «Пупсики», — восхитились парой подписчики.

А как вам страстный танец влюбленных?

Фото: instagram.com