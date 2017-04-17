Сегодня свой 48 день рождения отмечает певица Валерия. Самыми первыми артистку поздравили, конечно же, близкие и родные. Как только часы перевалили за полночь, Иосиф Пригожин поспешил на весь мир признаться в самых искренних чувствах к жене. Продюсер опубликовал красивое фото супруги и отправил ей нежное послание с поздравлениями, а также отметил, что очень счастлив быть рядом с такой удивительной женщиной.

«Я горд и счастлив,что судьба даёт мне возможность быть рядом с этой удивительной женщиной.Пятнадцатый День рождения мы празднуем вместе,а главное,что чувства любви сохранили прежнюю остроту.Я желаю @valeriya оставаться счастливой,любимой не только своей семьёй,но и миллионной армией преданных поклонников», — подписал снимок мужчина.

Напомним, что Иосиф и Валерия поженились в 2004 году. Общих детей у пары нет, однако у звездной четы на двоих шестеро наследников от предыдущих отношений и браков.

Фото: Instagram