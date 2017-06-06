После того, как 39-летний Эммануэль Макрон был выбран новым президентом Франции его личная жизнь стала предметом всеобщего обсуждения, ведь его супруга, а по совместительству и бывшая учительница, Брижит старше Эммануэля на 24 года.

Разобраться в том, что же привлекло этих людей друг к другу решила астролог Вера Хубелашвили, которая рассказала порталу WMJ.ru об отношениях знаменитой четы. Президент Франции – стрелец, а все представители этого знака наделены авторитетом. Восходящий узел в знаке Весов в натальной карте Макрона означает, что он рожден быть дипломатом и политиком. Кроме того, в гороскопе Эммануэля есть множество признаков того, что у него есть психологическая потребность в партнерше старше его, а Луна привлекает в жизнь лидера Франции женщину с качествами заботливой матери.

«Управитель того же седьмого дома — Луна — попала в третий астрологический дом, а это значит, что Эммануэлю было суждено встретить супругу в школьные годы либо ту, которая связана со школой.».

Как рассказал астролог, Венера в знаке Стрельца в карте Эммануэля указывает на романтическую связь с учителем, а Юпитер в доме любви показывает, что у президента практически не было шансов избежать страсти к преподавательнице. Что касается Брижит, то Нептун в точном соединении с Сатурном сулит первой леди молодого мужчину, а поскольку данное соединение попадает в третий астрологический дом, как и у ее мужа, то им было суждено встретиться в образовательном учреждении. Но и это еще не все. Меркурий на куспиде дома сексуальных связей доказывает возможность интимной связи Брижит с кем-то из ее учеников.

«Солнце, Луна и Венера Бриджит попали в Овен и делают из этого положения гармоничный аспект к Венере Эммануэля, что усиливает взаимное влечение, несмотря на столь существенную разницу в возрасте.».

В целом, звезды показывают, что союз Эммануэля и Брижит успешный, даже несмотря на значительную разницу в возрасте, а факторов, которые могут угрожать счастью влюбленных в ближайшие пару лет нет.

Фото: globallookpress.com