Спустя несколько месяцев после заявления о том, что Виктория Дайнеко разводится с Дмитрием Клейманом, певица решилась рассказать о настоящих причинах распада семьи. В Сети довольно часто появляется информация об их отношениях, не соответствующая истине. Из-за этого артистка была вынуждена нарушить молчание.

Публикация от Dima (@kleymaan) Окт 30 2016 в 1:01 PDT

По словам Дайнеко, последний год совместной жизни дался экс-супругам особенно тяжело. Они постоянно ссорились, мирились и никак не могли прийти к компромиссу.

«Все наши размолвки заканчивались одинаково: Дима собирал вещи и уходил. Ну, мне-то идти некуда, я дома с ребенком, куда я денусь? Лишний раз в душ-то некогда сходить, не могу же я уйти из дома, потому что меня муж раздражает. Так что уходил всегда он», — поделилась певица.

Публикация от Dima (@kleymaan) Авг 11 2016 в 6:32 PDT

Как призналась Вика, экс-возлюбленный стал уходить из дома сначала на три дня, а потом и вовсе на месяц: «Потом мы все-таки мирились. В основном по моей инициативе. Вначале, после ссор, Дима сам приходил, но потом почему-то перестал. Наверное, понравилось жить одному...».

Отношения Дайнеко и Клеймана достигли такого накала, что они не могут общаться даже по смс, поэтому сейчас они поддерживают связь лишь благодаря электронной почте.

Публикация от Victoria Daineko (@victoriadaineko) Апр 19 2016 в 2:24 PDT

Напомним, что Виктория и Дмитрий поженились в 2015 году. Спустя несколько месяцев у пары родилась дочь.

Фото: instagram.com, eastnews.ru