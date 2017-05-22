20 мая в Великобритании состоялась главная свадьба года: младшая сестра герцогини Кембриджской Пиппа Миддлтон вышла замуж за финансиста Джеймса Мэттьюза. Торжественная церемония состоялась в графстве Беркшир, куда с самого утра стали съезжаться все члены королевской семьи и другие значимые персоны. Свадьба была по-настоящему роскошной: стеклянный дворец, автомобили Bentley и 200 гостей.

Жених и невеста связали себя узами брака, а поклонники стали гадать, куда же отправятся молодожены в свой медовый месяц. Накануне папарацци застали влюбленных в международном аэропорту Лос-Анджелеса. Как сообщает портал The Sun, новоиспеченные супруги отправились во Французскую Полинезию на остров Тетиароа, который некогда принадлежал Марлону Брандо, а после его смерти перешел в руки застройщика. Там Пиппа и Джеймс будут проживать на элитной вилле с круглосуточным сервисом целую неделю.

После этого влюбленные снова вернутся на родину и отправятся в Северо-Шотландское нагорье, а завершат свое путешествие на открытии чемпионата Франции по теннису.

Фото: globallookpress.com